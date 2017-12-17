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Губернатор Илюхин: Реконструкция аэропортов Камчатки обеспечит необходимые объёмы авиаперевозок


МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Реконструкция аэропортов Камчатки, которые многие годы не модернизировались и имеют грунтовые взлетно-посадочные полосы, что не позволяет им после сильных дождей принимать воздушные суда, позволит обеспечить необходимые объемы авиаперевозок, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений о развитии сети аэропортов на Дальнем Востоке и повышении доступности авиаперевозок, список поручений был опубликован в середине декабря на сайте правительства. В частности, Минфину совместно с Минтрансом и Минэкономразвития до 1 сентября 2018 года поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы обеспечить выделение дополнительных средств на реконструкцию ряда аэропортов на территории Дальневосточного федерального округа.

"Поручения комиссии имеют определяющее значение для развития авиации всего Дальнего Востока. Особенно важным для нас является решение о выделении дополнительных средств на реконструкцию аэропортов местных авиалиний. Речь идёт о 7 основных и 2 запасных аэропортах края, инфраструктура которых не подвергалась модернизации многие годы. Практически все из них имеют грунтовые взлётно-посадочные полосы, поэтому в период осенне-весенней навигации и после обильных осадков могут не принимать воздушные суда", - сказал Илюхин.

"Реконструкция позволит повысить качество и безопасность авиасообщения по краю и обеспечить необходимые объёмы авиаперевозок. Проекты готовы почти по всем объектам. В общей сложности на проведение работ по реконструкции аэропортов края необходимо порядка 14 миллиардов рублей", - добавил губернатор.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина на Камчатке проведена реконструкция аэродрома главных воздушных ворот края. Большой объём работ выполнен в аэропорту посёлка Паланы. Кроме того, продолжаются работы по реконструкции аэропорта в посёлке Оссора. 

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