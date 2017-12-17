Теплоснабжение в Пензе восстановлено после аварии

САМАРА, 17 дек - ПРАЙМ. Теплоснабжение восстановлено в Пензе после аварии, сообщает Мордовский филиал ПАО "Т Плюс".

"Теплоснабжение домов и соцобъектов от тепломагистрали ТМ-12 в районе улицы Нахимова производится по обычной схеме. Тепло вернулось в дома жителей Пензы в кратчайший срок. Работы на ТМ-12 не отразились на социально-бытовых условиях горожан", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. На месте аварии работали три специализированные бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой.

Минэнерго РФ сообщало в пятницу, что около 17,25 тысячи человек в 106 домах, 5 школ и 5 детских садов остались без теплоснабжения в Пензе из-за повреждения трубопровода. На улице Нахимова в пятницу произошел порыв трубопровода тепловой сети диаметром 700 миллиметров.