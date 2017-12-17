Ограничение движения на федеральной трассе в Иркутской области снято

ИРКУТСК, 17 дек - ПРАЙМ. Ограничение движения большегрузов на трассе Р-258 "Байкал" снято, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.

Обильный снегопад стал причиной ограничения движения большегрузов на федеральной трассе Р-258 "Байкал". Оно было ограничено с 12.00 (ирк) (7.00 мск) на отрезке с 41 по 85 километр.

"В 16.10 (ирк) частичное ограничение движения для большегрузных автомобилей на участке автодороги Р-258 "Байкал" - снято", - говорится в сообщении.

В Иркутской области прошел сильный снегопад, который сопровождается метелями. Передвижение по дорогам осложнено заносами, гололедом и плохой видимостью.