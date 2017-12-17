Энергетики вводят режим повышенной готовности из-за плохой погоды в центре и Приволжье

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий введен в филиалах Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра и Приволжья, сообщает компания.

"По сообщениям Росгидрометцентра в ближайшее время на территориях ряда регионов Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется значительное усиление ветра. Для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в филиалах ПАО МРСК Центра MRKC и Приволжья введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал филиалов. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой", - поясняется в релизе.

Отмечается, что к оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад (5768 человек, 1947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов. В случае необходимости к восстановительным работам будут привлечены ремонтные бригады из филиалов МРСК Центра.

Компания настоятельно рекомендует гражданам при ухудшении погодных условий не находиться рядом с линиями электропередачи - это может быть смертельно опасно.