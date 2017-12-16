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Газпром подключил к газоснабжению ещё одно поселение в Дагестане


Энергосети

МАХАЧКАЛА, 16 дек /ПРАЙМ/. Газпром GAZP подключил к газоснабжению ещё один населённый пункт в Дагестане - село Орта-Тюбе в Ногайском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минтранса.

"На торжественной церемонии пуска газа врио министра транспорта Сайгидпаша Умаханов отметил, что ведомство по поручению врио главы Дагестан Владимира Васильева проводит работу в муниципальных образованиях и готовит их к приему газа", - говорится в релизе.

По данным ведомства, Дагестан является одним из самых высокогазифицированных субъектов России: уровень газификации составляет около 71%.

"Несмотря на столь высокие показатели, мы продолжаем работу и надеемся, что еще не один отдаленный населенный пункт республики получит природный газ. Потребителям остается только одно – систематически и в полном объеме оплачивать потребленное топливо. Ведь все мы понимаем, что это – основное условие дальнейшей газификации республики", - сказал Умаханов, отметив, что подобные мероприятия по газификации населенных пунктов в скором времени пройдут и в высокогорных селах Хунзахского района.

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