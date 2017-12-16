Завод по производству топливных гранул за 9,5 млрд руб построен в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 дек /ПРАЙМ/. Компания "Азия Лес" ввела в эксплуатацию в Солнечном районе Хабаровского края завод по производству топливных гранул, вложив в его создание 9,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

"Введен в эксплуатацию завод по производству топливных гранул ООО "Азия Лес". Инвестор, входящий в структуру лесопромышленной компании BM-group, ещё в 2008 году построил современный деревоперерабатывающий завод, который сегодня вышел на проектную мощность. Сейчас запускают уникальную линию по выпуску экологически чистого биотоплива - пеллет и сортировки брёвен. Общий объём инвестиций составляет 9,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Открытие завода состоялось в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

Ранее сообщалось, что мощность открывшегося завода 84 тысячи тонн топливных гранул в год. Также "Азия Лес" планирует ежегодно выпускать около 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы. Здесь будет открыто около 700 новых рабочих мест.