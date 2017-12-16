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Смоленские власти отмечают диспаритет в сотрудничестве с соседними областями Белоруссии


БРЯНСК, 16 дек - ПРАЙМ. Диспаритет наблюдается в экономическом сотрудничестве приграничных областей России и Белоруссии: объем ввозимых в Смоленскую область белорусских товаров в три раза превышает объем поставок в Белоруссию из региона, рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский на 53-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"С сожалением вынужден констатировать, что региональный диалог имеет диспаритет в пользу республики Беларусь. Буквально единичны случаи, когда смолянам удается действовать в интересах своего бизнеса (на территории Белоруссии). Вместе с тем, я как глава региона не препятствую вхождению белорусского бизнеса на территорию Смоленской области, имею в виду, конечно, не локализацию бизнеса, а реализацию своей продукции", - сказал Островский.

Он отметил, что из Белоруссии в Смоленскую область поставляется широкая линейка продукции, в то время как из региона в соседнее государство поставляются только энергоресурсы. Такая позиция белорусских властей, по мнению Островского, с одной стоны, правильная с точки зрения внутренних интересов государства в плане импортозамещения и влияния иных стран на экономику республики, с другой стороны, эта позиция не является взаимоуважительной в рамках Союзного государства.

Как уточнил спикер регионального заксобрания Игорь Ляхов, товарооборот между Смоленской областью и регионами Белоруссии увеличился на 28% и достиг 753 миллионов долларов, причем экспорт вырос на 8% и составил 178 миллионов долларов, а импорт вырос на 26% и составил 574 миллиона долларов.

Представители Смоленской области выразили надежду на то, что позиция региона по этому вопросу будет учтена.

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