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Маршрут высокоскоростных поездов из Казани могут продлить до площади 3 вокзалов в Москве


МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Маршрут поездов высокоскоростной магистрали Москва-Казань могут продлить с Курского вокзала до столичной Площади трех вокзалов для удобства пассажиров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Пока первоначальным планом было, что конечная станция будет на Курском вокзале, но мы все-таки рассматриваем вариант продления этой линии до станции трёх вокзалов. Там технологический коридор есть, но он очень сложный, там большой вынос коммуникаций придётся сделать и строить большие опорные стенки. Но мы сейчас этот вопрос прорабатываем", - сказал Хуснуллин.

По его словам, прибытие поездов к Площади трёх вокзалов (Казанского, Ярославского и Ленинградского) было бы неплохим решением. "Дальше есть возможность через Площадь трёх вокзалов двигаться на другие радиальные направления. Мы сейчас тоже такую возможность изучаем", - отметил заммэра.

Также он заявил, что власти Москвы видят возможность интеграции Киевского и Смоленского направления железной дороги.

"Мы сегодня этот вопрос подробно рассмотрели. Проектировщики доложили, что технически это все возможно. Мы делаем градостроительную документацию, рассмотрели вопрос о развитии Киевского направления с точки зрения развития прилегающей территории очень подробно. Мы считаем, что это очень перспективно", - считает Хуснуллин.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект строительства высокоскоростной магистрали стоимостью более 1,2 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва - Казань. Китай проявляет интерес к финансированию этого проекта.

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