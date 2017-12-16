Топилин призвал губернаторов Дальнего Востока заняться проблемой роста доходов населения

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал губернаторов Дальнего Востока обратить пристальное внимание на недостаточный рост зарплат жителей своих регионов.

"Нас очень беспокоит то, что несмотря на позитивную риторику и динамику, которая есть на Дальнем Востоке, несмотря на то что в среднем по России растут зарплаты и реальные доходы, на Дальнем Востоке это происходит далеко не в каждом субъекте РФ. Мне кажется, что губернаторам надо обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Топилин, выступая на выставке "Дни Дальнего Востока в Москве".

"Без этого бесполезно делать все остальное", - подчеркнул министр.