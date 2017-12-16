Около 400 человек в 4 населенных пунктах Карелии остаются без электричества после аварии

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Четыре населенных пункта, в которых проживает почти 400 человек, остаются без энергоснабжения в Олонецком районе Карелии, восстановительные работы планируется завершить к 18.00 мск субботы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в четырех населенных пунктах Олонецкого района, где без света остаются 263 дома, в которых проживают 388 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийно-восстановительные работы во всех населенных пунктах планируется завершить к 18.00 мск 16 декабря.

Аварийные отключения в электрических сетях 35-100 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ– "Карелэнерго") происходили в ночь на 13 декабря из-за сильного дождя, мокрого снега и порывов ветра до 12 метров в секунду.