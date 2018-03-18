Ильхам Алиев: Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

БАКУ, 18 мар - ПРАЙМ. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Баку.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече, что страна полностью выполняет обязательства по сокращению нефти в рамках договоренностей", - сообщает в воскресенье пресс-служба Алиева.

Президент Азербайджана добавил, что страна высоко оценивает скоординированные действия по обеспечению стабильности цен на нефть. "Эта совместная деятельность дает хорошие результаты", - добавил президент.

В свою очередь, генсек ОПЕК Баркиндо подтвердил, что Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. "Соглашение в интересах не только производителей, но и потребителей нефти. Результаты соглашения можно увидеть на нефтяной промышленности и мировых рынках нефти", - приводит слова Баркиндо пресс-служба Алиева.

Руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева 12 марта сообщала, что Азербайджан представил мониторинговому комитету ОПЕК+ данные о ежесуточной добыче нефти в стране в феврале — она составила 806 тысяч баррелей против 814,6 тысяч баррелей в январе. Она также отмечала, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года, а в ноябре — еще на девять месяцев, до конца 2018 года.