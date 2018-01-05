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Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР


Компании / Нефть
  • #Студенты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
    © AFP, Stringer

ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Китай в рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН вводит ограничения на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Как отмечается в сообщении, данная мера вступает в силу с 6 января.

"С 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года в течение 12 месяцев экспорт нефти каждой страны-члена ООН не должен превышать 4 миллиона баррелей или 525 тысяч тонн нефти", - говорится в опубликованном документе.

Кроме того, также ограничивается и экспорт рафинированной нефти. Так, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, согласно требованиям резолюции, экспорт рафинированной нефти не может превышать 500 тысяч тонн.

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