БАКУ, 1 янв - ПРАЙМ. Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) увеличит стратегическое значение Турции в регионе и откроет энергетический коридор, который способствует выводу газовых ресурсов Азербайджана на европейский рынок, заявил глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

По словам главы консорциума, TANAP является одним из наиболее важных проектов, реализуемых с целью обеспечения энергетической безопасности Турции, и с точки зрения ее способности удовлетворять постоянно растущий спрос на энергию в будущем.

"Только с точки зрения занятости в ходе реализации проекта, созданы сегодня и будут открыты в будущем рабочие места для свыше 15 тысяч человек, которые прямо или косвенно задействованы в строительстве, предоставлении вспомогательных услуг, производстве труб и других секторах. Большое количество контрактов получили турецкие подрядчики. Проект увеличит стратегическое значение Турции в регионе и откроет энергетический коридор, который позволит газовым ресурсам из Азербайджана выйти к европейским рынкам", - приводит слова Дюзйола агентство Trend.

Глава консорциума добавил, что со временем и другие потенциальные поставщики в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье также смогут получить доступ к рынку через этот новый маршрут.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Стоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов.

В настоящее время акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" (58 процентов), Botas (30 процентов) и BP (12 процентов).