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"Башнефть" получит от АФК "Система" 100 млрд руб, первый транш до конца года


Компании / Нефть

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Башнефть" BANE получит по мировому соглашению между АФК "Система" и "Роснефтью" ROSN 100 миллиардов рублей до конца марта тремя траншами, первый – еще до Нового года, сообщил журналистам в кулуарах съезда ЕР глава Башкирии Рустам Хамитов.

В пятницу вечером "Роснефть" сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" AFKS подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"До 30 марта будут практически равными долями перечисляться деньги. На предстоящей неделе. Еще до конца года первый транш. Второй – до конца февраля и третий – до 30 марта", – сказал он. 

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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