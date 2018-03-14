Мэй заявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Британия приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевста Тереза Мэй. Кроме того в рамках санкций по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Британия высылает 23 российских дипломата. Мэй заявила, что высылка российских дипломатов "подорвет деятельность российской разведки" в Британии на долгие годы.

Мэй, при этом заявила, что полностью разрывать диалог между РФ и Британией не в национальных интересах страны, но отношения не будут прежними.

В понедельник Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-Офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила в среду в парламенте перечень мер, направленных против РФ. Лондон может заморозить госактивы РФ

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Среди других санкций, Мэй объявила, что Великобритания понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу, в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. Речи о бойкоте чемпионата не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

«Наши высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию», — сказала Мэй, выступая в парламенте. Президентом футбольной ассоциации Англии является принц Уильям.

Мэй также заявила, что в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии Лондон усилит таможенный и пограничный контроль для россиян.

"Мы усилим проверки частных самолетов, ужесточим проверки на таможне и контроль грузовых перевозок", — заявила она в парламенте.

Британский премьер рассчитывает на принятие новых международных мер в отношении России, Британия призовет к этому на заседании Совбеза ООН.

"Сегодня в Нью-Йорке, Совбез ООН проведет консультации, в ходе которых мы будем добиваться жесткого международного ответа", — сказала Мэй, выступая в парламенте. Она также поблагодарила международных партнеров за поддержку линии Британии в отношении РФ.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — «это чушь». Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением премьера Великобритании Терезы Мэй в парламенте, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Т. Мэй в парламенте", — заявила она.