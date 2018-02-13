"Роснефть" просит суд снять арест с активов АФК "Система" и отзывает иск на 131,6 млрд руб

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN подала в арбитражный суд Башкирии ходатайства об отказе от иска к АФК "Система" AFKS на 131,6 миллиарда рублей по взысканию полученных от "Башнефти" BANE дивидендов, а также ходатайства об отмене обеспечительных мер по обоим искам к корпорации, следует из картотеки арбитражных дел. АФК "Система" перечислила "Башнефти" финальные 40 млрд руб по мировому с "Роснефтью"

Все ходатайства суд зарегистрировал 12 марта. Заседание в деле по иску на 131,6 миллиарда рублей назначено на 3 апреля.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.

В феврале Арбитражный суд Башкирии в рамках мировой освободил от ареста принадлежащие "Системе" 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52,09% акций "Детского мира", а в начале марта — снял арест с 31,76% акций МТС MTSS.

Таким образом, под арестом остаются 100% акций сети клиник "Медси", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".