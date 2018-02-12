ФАС возбудила дело в отношении "Вымпелкома" по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "Вымпелкома" после проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга в РФ, сообщает ведомство. ФАС зачла "Мегафону" снижение тарифов для поездок в Крым, смягчит штраф за нарушение

"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО "Вымпелком". Представленный отчет об отмене "внутрисетевого" роуминга не соответствуют требованиям предупреждений. Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена", - говорится в сообщении.

Ранее в марте ФАС РФ возбудила дела против МТС MTSS и "Мегафона" MFON из-за аналогичных нарушений.

Служба напоминает, что ранее выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов. ФАС возбудила дела в отношении МТС и "Мегафона" по внутрисетевому роумингу

"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении "большой тройки" дел о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина.

При этом "Вымпелком" заявляет, что представленная им схема изменения тарификации услуг связи в поездках по России полностью реализует требования ведомства.