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Соколов: Власти РФ прорабатывают ограничение цен на авиабилеты во время ЧМ-2018


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ и кабмин прорабатывают возможность законодательного ограничения цен на авиабилеты на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, по ценам на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по соответствующим дестинациям", - заявил он.

Однако министр отметил, что дешевые билеты могут раскупить очень быстро. "Поэтому этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно, осторожно, и точечными мерами мы все это будем мониторить", - сказал Соколов.

В конце декабря "Аэрофлот" AFLT заявил, что готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону.

"Мы рассчитываем, что "Аэрофлот" перевезет порядка 40% всех болельщиков, поэтому здесь надо говорить не о сверхвысоких, а сверхнизких ценах. Помимо этого в качестве федеральной поддержки впервые в истории чемпионатов мира РФ заявила, что железнодорожный транспорт будет перевозить болельщиков бесплатно. Сейчас около 400 поездов зарезервировано Федеральной пассажирской компанией, и мы планируем перевезти порядка полумиллиона болельщиков бесплатно", - добавил Соколов.

 

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

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