Судебные приставы сняли запрет на получение АФК "Система" дивидендов от МТС

МОСКВА, 26 дек ПРАЙМ. Судебные приставы в рамках реализации мирового соглашения "Роснефти" ROSN и АФК "Система" AFKS сняли ограничения на получение корпорацией доходов по акциям МТС MTSS, сети клинок "Медси" и "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК), сообщила АФК. АФК "Система" и "Роснефть" придут к миру в три этапа

"В соответствии с постановлением управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК", - говорится в сообщении.

"Указанные выше ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного корпорацией и АО "Система-Инвест" с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" BANE и Республикой Башкортостан 22 декабря 2017 года и утвержденного Арбитражным судом Республики Башкортостан 26 декабря 2017 года", - добавляет компания. АФК по мировому соглашению выплатит "Башнефти" 80, ее "дочка" - 20 млрд руб

В рамках двух исков "Роснефти" к "Системе" башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав почти все активы АФК: 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси", 90,47% акций БЭСК, 52,09% акций "Детского мира", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

Суд также заморозил право ответчиков на получение дивидендов по арестованным ценным бумагам и долям.