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АФК по мировому соглашению выплатит "Башнефти" 80, ее "дочка" - 20 млрд руб


Компании

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. АФК "Система" выплатит по мировому соглашению компании "Башнефть" 80 млрд рублей, а ее "дочка" - "Система-Инвест" - 20 млрд рублей, заявила судья.

"Дочка" должна перечислить не позднее 29 декабря текущего года "Башнефти" 20 млрд рублей. АФК "Система" переведет 40 млрд рублей не позднее 28 февраля на счет "Башнефти".

Помимо этого она отметила, что стороны подадут совместное заявление в ФССП о частичном снятии обеспечительного ареста с активов "Системы". В частности - с акций компании "Детский мир".

"При заключении настоящего мирового соглашения стороны констатируют следующее: ответчики обязуются выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей, из которых 80 миллиардов выплачивается "Системой", 20 миллиардов выплачивается "Системой-Инвест", - сказала судья Ирина Нурисламова.

Обеспечительный арест с активов АФК в рамках мирового соглашения с компанией "Роснефть" по спору с "Башнефтью будет сниматься поэтапно.

"Этап второй. В течение одного рабочего дня после подписания документации стороны подадут совместное заявление в ФССП по Москве о частичном снятии ареста с имущества: о снятии ареста с акции АО "Башкирская электросетевая компания" и акций ПАО "Детский мир". В срок не позднее 28 февраля "Система" перечисляет на счет "Башнефти" 40 миллиардов рублей", - продолжила судья.

В свою очередь компания "Роснефть" заявила, что АФК "Система" AFKS в рамках мирового соглашения по "Башнефти" BANE дала обязательство урегулировать споры по искам своих миноритариев к нефтяному гиганту.

"По условиям мирового соглашения АФК приняла на себя, в том числе, обязательства по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров АФК к "Роснефти", - рассказал "Роснефти".

По его словам, "Роснефть" ожидает, что указанные обязательства, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут исполнены.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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