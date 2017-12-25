МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступает за продление амнистии капитала и предлагает освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в Рф, от выплаты 13%-ого налога.

Бесполезная амнистия. Почему бизнес по-прежнему не верит государству>>

На встрече с парламентариями он озвучил еще ряд предложений в поддержку российского бизнеса.

"Первое - Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", - сказал он.

"Второе - освободить представителей бизнеса, которые закрывают его (свой бизнес) заграницей и переводят в РФ, от выплаты 13%-го налога. Это будет дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать дальше", - сказал Путин.