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Путин выступает за продление амнистии капитала


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступает за продление амнистии капитала и предлагает освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в Рф, от выплаты 13%-ого налога.

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На встрече с парламентариями он озвучил еще ряд предложений в поддержку российского бизнеса.

"Первое - Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", - сказал он.

"Второе - освободить представителей бизнеса, которые закрывают его (свой бизнес) заграницей и переводят в РФ, от выплаты 13%-го налога. Это будет дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать дальше", - сказал Путин.

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