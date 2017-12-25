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Путин назначил новых полпредов в ЦФО и СЗФО


МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назначен президентом России Владимиром Путиным полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе (ЦФО). Экс-полпред в ЦФО Александр Беглов назначен  на аналогичную должность в СЗФО. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе" подписан Путиным в понедельник.

"Назначить Гордеева Алексея Васильевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе", - поясняется в сообщении.

"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в указе и поясняется, что документ вступает в силу в день его подписания.

На место главы Воронежской области Путин назначил мэра города Воронеж Александра Гусева.

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