Путин назначил новых полпредов в ЦФО и СЗФО

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назначен президентом России Владимиром Путиным полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе (ЦФО). Экс-полпред в ЦФО Александр Беглов назначен на аналогичную должность в СЗФО. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе" подписан Путиным в понедельник.

"Назначить Гордеева Алексея Васильевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе", - поясняется в сообщении.

"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в указе и поясняется, что документ вступает в силу в день его подписания.

На место главы Воронежской области Путин назначил мэра города Воронеж Александра Гусева.