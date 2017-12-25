Задорнов: Вариант объединения "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка обсуждается

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Объединение трех санируемых банков - "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR - обсуждается, но такой вариант не единственный, сообщил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который с 2018 года возглавит "ФК Открытие".

"Этот вариант обсуждается, но он не единственный", - сказал Задорнов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, целесообразность объединения будет ясна после первых итогов работы временных администраций в Бинбанке и Промсвязьбанке.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря - Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

В ЦБ до объявления о санации Промсвязьбанка неоднократно говорили, что объединение "ФК Открытие" и Бинбанка является возможным рабочим вариантом.