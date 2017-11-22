Всеми участниками судебного спора "Роснефти" и "Системы" подписано мировое соглашение

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Всеми участниками судебного спора НК "Роснефть" и АФК "Система" подписано мировое соглашение. Как сообщает НК, в соответствии с соглашением, АФК "Система" должна выплатить "Башнефти" 100 млрд руб не позднее 30 марта 2018 г. Афк "Система" и "Роснефть" договорились, что после выплаты 100 млрд руб обязуются отказаться от взаимных претензий, сообщает нефтяная компания. Также было отмечено, что совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения. Акции АФК "Система" переведены в особый режим торгов на Московской бирже из-за роста

Российский фонд прямых инвестиций, который содействовал заключению мирового соглашения между АФК "Система" AFKS и нефтяной компанией "Башнефть" BANE, назвал достигнутую договоренность позитивным сигналом для рынка, который будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в России.

"Роснефть" ROSN ранее в пятницу сообщила, что все участники судебного спора подписали мировое соглашение.

"РФПИ приветствует мировое соглашение между АФК "Система" и ПАО АНК "Башнефть", достигнутое, в том числе, при активном содействии фонда", - говорится в сообщении РФПИ.

"Данный компромисс, достигнутый в интересах обеих сторон, является позитивным сигналом для рынка в целом и послужит формированию благоприятного инвестиционного климата в России. Мы благодарны сторонам за оказанное фонду доверие в ходе переговоров", - отметили в РФПИ. Путин высказался в поддержку мировой между АФК "Система" и "Роснефтью"

"Башнефть" 29 ноября наделила РФПИ полномочиями способствовать мирному урегулированию коммерческого спора по иску о взыскании убытков с АФК "Система" и АО "Система-Инвест", поданному в арбитражный суд Башкирии, "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией.

Общая сумма претензий к АФК "Система" по двум искам превышала 300 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что вопрос о возможности мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поднимался в ходе неформальной части встречи Владимира Путина с бизнесом в четверг.