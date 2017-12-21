Президент РФ указал проводить политику по сокращению числа госкомпаний

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Указ президента РФ Владимира Путина по конкуренции, подписанный в четверг, предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний, сообщается в тексте документа, приведенном пресс-службой президента.

"Определить в качестве основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции: сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках", - говорится в тексте.

Кроме того, в качества таких принципов определены: обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции.

Среди принципов также указано госрегулирование цен и тарифов, основанное на окупаемости организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при снижении издержек и повышении их эффективности, обеспечивающее интересы потребителей в долгосрочной перспективе, а также недопустимость государственного регулирования цен, осуществляемого посредством определения тарифов или их предельного уровня на конкурентных товарных рынках.

В качестве основополагающих принципов политики по развитию конкуренции также указывается совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики и ее глобализации. Как отмечается, совершенствование должно происходить "для эффективного пресечения нарушений антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер, и повышения конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках".

Правительству необходимо обратить внимание на унитарные предприятия при формировании плана по приватизации, заявил президент. "Что касается унитарных предприятий, то мы с вами знаем, что, к сожалению, даже часть функций министерств и ведомств передается после создания этих унитарных предприятий именно туда. Таким образом, мы еще и перекладываем туда функции федеральных органов власти и управления. Здесь нужно внимательно вообще посмотреть, в том числе и в ходе приватизационного процесса, когда правительство будет формировать план по приватизации, на этот сегмент точно нужно обратить внимание", - сказал Путин.

Медведев рассказал президенту о том, что в последнее время наблюдаются случаи, "когда для того, чтобы свернуть конкуренцию на региональном уровне, на муниципальном уровне, а иногда это и на федеральный уровень протекает, принимаются решения о создании унитарных предприятий" в конкурентном секторе.

"Не там, где это объяснимо обеспечением безопасности или какими-то специальными целями, а именно в конкурентном секторе. Создают унитарное предприятие, и тогда все идет через него. Это конечно, меры, которые, по сути, сворачивают конкурентоспособность нашей экономики", - обратил внимание премьер.

При этом, по словам президента РФ, власти РФ намерены жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства. "Намерены жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства, усовершенствовать механизмы тарифного регулирования, к 2020 году вдвое увеличить долю закупок малого и среднего бизнеса, НКО, в государственном и муниципальном заказе", - сказал Путин.

"Важно продолжить системную работу по улучшению делового, инвестиционного климата, по развитию конкуренции", - отметил он.