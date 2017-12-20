Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса, свидетельствуют результаты голосования. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

За законопроект проголосовали 227 республиканцев, против — 203 депутата, в том числе 12 республиканцев. Ни один демократ налоговую реформу не поддержал.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на 10-летний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

Палате представителей США придется проводить повторное голосование по налоговой реформе в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушали сенатские правила, заявил лидер большинства в нижней палате Кевин Маккарти.