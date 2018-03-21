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Пассажиропоток "Домодедово" в январе-феврале снизился на 1,8%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-феврале 2018 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,84 миллиона человек, следует из сообщения аэропорта.

"Московский аэропорт "Домодедово" подвел итоги работы в первые два месяца 2018 года. Пассажиропоток воздушной гавани в этот период составил 3,84 миллиона человек", - говорится в сообщении. В январе-феврале 2017 года пассажиропоток воздушной гавани составил 3,91 миллиона человек.

Совокупный объем пассажирских авиаперевозок на международных воздушных линиях сохраняется на прошлогоднем уровне - по итогам двух месяцев перелеты за рубеж совершили 1,57 миллиона человек.

Пассажиропоток в страны дальнего зарубежья за эти два месяца вырос при этом на 9,6% к показателям января-февраля прошлого года. Большинство международных перелетов пассажиры аэропорта в этот период совершали в Дубай и обратно. В январе-феврале 2018 года услугами аэропорта "Домодедово" на этом направлении воспользовались более 125 тысяч человек. Также в число самых популярных зарубежных направлений вошли Анталия, Доха и Барселона.

На внутренних воздушных линиях объем пассажирских авиаперевозок за январь-февраль уменьшился на 1,7% и составил 2,27 миллиона человек (в январе-феврале 2017 года - 2,31 миллиона человек). Наиболее активный рост зафиксирован на таких направлениях, как Пенза, Новосибирск, Кемерово, Нижний Новгород и Самара. Трафик на этих маршрутах в первые два месяца года увеличился на 27% относительно аналогичного периода 2017 года.

Аэропорт "Домодедово" является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,7 миллиона человек. Маршрутная сеть аэропорта включает в себя 66 уникальных направлений.

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