Производство легковых автомобилей в РФ в январе-феврале выросло на 27,5%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года выросло на 27,5% по сравнению с аналогичным периода предыдущего года, следует из данных Росстата.

В частности, выпуск легковых машин в феврале вырос на 23,7% - до 125 тысяч единиц.

Производство грузовиков в январе-феврале 2018 года выросло на 9,6%. В том числе, в феврале рост составил 6,3% - до 12 тысяч единиц.

Производство автобусов в первые два месяца текущего года снизилось на 18,8%. В том числе, в феврале выпуск автобусов снизился на 27,3% - до 1,720 тысячи единиц.