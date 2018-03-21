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Чистая прибыль FedEx по итогам III кв 2017-18 фингода выросла в 3,7 раза


Компании / Индустрия

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской FedEx Corporation в третьем квартале 2017-18 финансового года (завершился 28 февраля) в годовом выражении увеличилась почти в 3,7 раза и достигла отметки в 2,074 миллиарда долларов, говорится в отчетности логистической компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 7,59 доллара против 2,07 доллара за аналогичный период прошлого фингода. Выручка FedEx в годовом выражении выросла на 10% - до 16,5 миллиарда долларов.

В отчетности отмечается, что результаты за квартал учитывают выплату в 1,15 миллиарда долларов, связанную с принятием налоговой реформы в США в конце 2017 года, компания также скорректировала затраты на объединение подразделения TNT Express. В результате, скорректированная разводненная прибыль на акцию оценивается в 3,72 доллара, что выше прогноза аналитиков в 3,11 доллара. Скорректированная чистая прибыль составила 1,016 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше значения предыдущего года.

"Мы ожидаем сильных операционных показателей в каждом из наших транспортных сегментов в четвертом квартале", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Фредерика Смита (Frederick W. Smith).

FedEx Corporation - крупная американская логистическая компания, оказывает почтовые и курьерские услуги по всему миру. Компания образована в 1971 году, штаб-квартира расположена в Мемфисе (штат Теннесси). Штат компании составляет около 425 тысяч человек.

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