Обыски прошли в штаб-квартире BMW в Мюнхене и в офисе в австрийском Штайре

БЕРЛИН, 20 мар - ПРАЙМ. Прокуратура во вторник провела обыски в штаб-квартире BMW в Мюнхене, а также еще в одном офисе концерна в австрийском городе Штайр в связи с расследованием скандала о манипуляциях с выхлопами, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

"Существует начальное подозрение, что BMW AG использует устройство, которое манипулирует показаниями тестового испытания", - цитирует газета представителя прокуратуры.

В конце февраля в Мюнхене было начало предварительное расследование о манипуляциях с выхлопами в автомобилях концерна, речь идет о 11 тысячах 400 случаях. По данным прокуратуры, ранее концерн признал наличие недопустимых манипуляций в моделях 750xd и M550xd. Однако, согласно заявлению представителей BMW, речь идет о случайности.

В проведении следственных мероприятий во вторник в Мюнхене и в австрийском Штайре приняли участие около 100 сотрудников прокуратуры. Представители BMW подтвердили факт обысков.

Как сообщает компания, данные события, видимо, связаны с программой для моделей внедорожников X5 и X6, которая ошибочно была инсталлирована в вышеуказанные модели и выдавала неверные данные.