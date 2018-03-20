"Домодедово" ожидает от ФАС документов по делу о дискриминации таксопарков

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" пока не получал документов от ФАС по делу о создании дискриминационных условий для таксопарков, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства", - прокомментировали в "Домодедово".

"Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках", - добавили там.

Глава ФАС Игорь Артемьев в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси, и вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы. На прошлой неделе Артемьев заявил, что ведомство уже фактически находится в процессе возбуждения антимонопольных дел.