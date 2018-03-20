FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Домодедово" ожидает от ФАС документов по делу о дискриминации таксопарков


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" пока не получал документов от ФАС по делу о создании дискриминационных условий для таксопарков, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков, сообщили  в пресс-службе ФАС.

"Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства", - прокомментировали в "Домодедово".

"Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках", - добавили там.

Глава ФАС Игорь Артемьев в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси, и вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы. На прошлой неделе Артемьев заявил, что ведомство уже фактически находится в процессе возбуждения антимонопольных дел.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ