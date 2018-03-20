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"Алроса" в 2018 г планирует продать алмазы и бриллианты во Владивостоке на $80 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. АК "Алроса" рассчитывает в 2018 году реализовать алмазно-бриллиантовой продукции в рамках аукционов на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке на сумму более 80 миллионов долларов, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов.

"Думаю, что в этом году продадим там продукции больше, чем 2017 году. Было на уровне 72 миллиона долларов. В этом году, полагаю, выйдем там за 80 миллионов долларов", - сказал Окоемов, отвечая на соответствующий вопрос.

ЕАЦ открылся в 2016 году. Его возможный оборот при создании оценивался в 1 миллиард долларов в год.

"Алроса" ALRS— крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат. РФ принадлежит 33,02% акций компании.

АК "Алроса" по итогам 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 41% по сравнению с 2016 годом - до 78,616 миллиарда рублей, выручка от продаж за год снизилась на 14% и составила 269,7 миллиарда рублей.

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