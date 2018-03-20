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Минтранс РФ: Досрочное открытие ж/д части Крымского моста пока не обсуждается


Компании / Индустрия / Транспорт

 

ПАРИЖ, 20 мар - ПРАЙМ. Открытие железнодорожной части Крымского моста раньше срока по примеру автомобильной пока не обсуждается, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Про железнодорожную часть пока не говорим об открытии раньше, там контрактом предусмотрено декабрь 2019 года. На данный момент они идут в графике", - сказал министр в ответ на вопрос о возможности запуска этой части моста раньше срока по примеру автодорожной.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

Ранее во вторник Минтранс проинформировал, что рассматривается поэтапная схема запуска движения: в мае по мосту начнут ездить легковые машины и автобусы, обеспечивающие пассажирские перевозки, а открыть движение для грузового транспорта планируется в конце 2018 года.

 

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