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"Шереметьево" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 11,2%


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" увеличил объем пассажиропотока в январе-феврале на 11,2% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, до 5,8 миллиона человек, сообщает воздушная гавань в среду.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7,6% и составил 3,129 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях - на 15,6%, до 2,708 миллиона пассажиров.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-феврале стали Париж, Прага, Бангкок, Тель-Авив, Ереван, внутрироссийскими - Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Симферополь. Наибольший вклад в рост пассажиропотока "Шереметьево" по итогам двух месяцев 2018 года внесли авиакомпании "Аэрофлот" AFLT, Nord Wind, Air France, Royal Flight, Air Astana.

Также аэропорт в январе-феврале обеспечил выполнение 24 тысяч 757 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 13,3% больше аналогичного периода 2017 года. Количество ВПО в феврале выросло на 11%, до 11 тысяч 646 операций.

Маршрутная сеть "Шереметьево" составляет более 200 направлений. По итогам 2017 года аэропорт обслужил 40,1 миллиона пассажиров, что на 17,8% выше 2016 года. Является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса.

 

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