ФАС возбудила дело против "Домодедово" из-за дискриминации таксопарков

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении аэропорта "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Домодедово пэссенджер терминал" по признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции", - сообщили в ведомстве. Этот пункт запрещает компании, занимающей доминирующее положение, создавать дискриминационные условия.

Глава ФАС Артемьев в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси, вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы.

В конце января он заявил, что аэропорты в ближайшее время должны решить вопрос с доступом такси на свою территорию, иначе ведомство возбудит антимонопольные дела "с большими штрафами". 15 февраля Артемьев уточнил, что ведомство уже фактически находится в процессе возбуждения антимонопольных дел.