Эр-Рияд интересует партнерство РФ по сверхзвуковой пассажирской авиации

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия заинтересована в партнерстве с Россией по проекту сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), в ближайшее время саудовская делегация планирует посетить РФ для проведения детальных переговоров по этому направлению, говорится в сообщении Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией ("РОСА").

Делегация "РОСА" во главе с предправления ассоциации Андреем Тарасовым в марте посетила Эр-Рияд с целью содействия развитию российско-саудовских бизнес-отношений, отмечается в сообщении. В ходе визита были проведены встречи с руководством государственной саудовской компании TAQNIA Aeronautics Company (ТАС) и руководством Научно-исследовательского института имени Короля Абдулазиза - King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

"В ходе данных встреч саудовским партнерам был представлен ряд перспективных российских проектов в области авиастроения. В частности, высокий интерес у саудовской стороны вызвал актуальный проект разработки современного сверхзвукового пассажирского самолета (СПС)", - сообщает "РОСА".

"В России накоплен уникальный опыт производства и ноу-хау в области сверхзвуковой авиации, объединение которых с уже имеющимся опытом и разработками авиаконструкторов королевства в области трансзвуковой авиации, может предоставить сторонам возможность для технологического скачка, и, как следствие, обеспечит значительный отрыв от конкурентов, что позволит РФ и КСА стать мировыми лидерами в области сверхзвуковой пассажирской авиации, рыночная ниша которой в настоящий момент свободна", - отмечается в релизе.

По приглашению "РОСА" в ближайшее время делегация специалистов ТАС и KASCT посетит Россию для проведения детальных переговоров по проекту СПС. Также планируются переговоры и по другим перспективным проектам с заинтересованными авиастроительными компаниями РФ.

В январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация UNAC(ОАК) сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.