Bayer и Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Bayer AG и бостонская фирма Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio для изучения экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, сообщает Dow Jones.

Как пояснила Bayer, задачей Joyn Bio будет изучить применение передовых методик синтетической биологии в аграрной сфере.

"Прежде всего Joyn Bio займется вопросом усвоения азота, а затем рассмотрит возможность использовать другие революционные достижения синтетической биологии в сельском хозяйстве", – сказано в заявлении Bayer.

Генеральным директором Joyn Bio был назначен Майк Миилле.

Bayer указала, что компания была официально зарегистрирована в сентябре. Она ведет бизнес в Бостоне и Западном Сакраменто.