Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию Ан-148 в авиакомпаниях РФ

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний, сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", - заявил Басаргин.