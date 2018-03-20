ФАС продлила расследование по факту роста стоимости смс-рассылок для банков

МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба продлила расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС MTSS, "Вымпелкома", "Мегафона" MFON и Теле2) должно быть закончено 20 марта.

"Расследование продолжается, сроки завершения пока не определены",- сообщили в пресс-службе ФАС.

В конце декабря прошлого года ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за СМС для клиентов, однако не связывает ее с отменой роуминга в России.

Позднее, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.