Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в 2017 г - $113 млн против прибыли годом ранее

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" (100% акций принадлежит государству) по МСФО в 2017 году составил 113 миллионов долларов против прибыли в 206,8 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.

Валовая выручка выросла на 3,4%, до 1,4 миллиарда долларов, выручка в тайм-чартерном эквиваленте сократилась на 7,4%, до 1 миллиарда долларов. Показатель EBITDA сократился на 21%, до 544,9 миллиона долларов.

"Работа флота группы "Совкомфлот" в 2017 году проходила на фоне беспрецедентно низкой конъюнктуры танкерного рынка: фрахтовые ставки снизились почти на 50%, до уровня 1992, 2011 годов – худших за последние четверть века ", - говорится в сообщении.

"Совкомфлот", несмотря на убыток за 2017 год по МСФО, располагает резервами для исполнения положений действующей дивидендной политики, следует из сообщения компании.

"Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составила в 2017 году 3,391 миллиарда рублей. Холдинговая компания располагает достаточными резервами для исполнения положений действующей дивидендной политики", - говорится в сообщении.

"Совкомфлот" за 2016 год направил на дивиденды 6,141 миллиарда рублей или 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Также на дивиденды было направлено еще 829,515 миллиона рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. На дивиденды за 2015 год "Совкомфлот" направил 5,97 миллиарда рублей.