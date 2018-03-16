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Испания заявила о заинтересованности в проекте ВСМ Москва-Казань


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Испания заявила о заинтересованности участвовать в строительстве первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, сообщает Минтранс РФ.

"На 12-ой Ближневосточной железнодорожной выставке Middle East Rail 2018 государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Королевства Испания Хулио Гомес Помаром уведомил замминистра А.В. Лушникова о заинтересованности Испании в участии в проекте ВСМ Москва-Казань", - говорится в сообщении Минтранса в пятницу.

По словам Лушникова, проект ВСМ Москва-Казань действительно очень важен для России, поскольку понятны преимущества высокоскоростного движения. "Мы заканчиваем проектирование от Москвы до Казани, по некоторым участкам проектирование уже закончено. Заказчиком проекта является РЖД, но контроль осуществляет министерство транспорта РФ", - цитирует Минтранс Лушникова.

Также он заявил о необходимости технологической нейтральности проекта и о готовности рассмотреть предложения: "С учетом капиталоемкости проекта в наибольшей степени мы приветствуем предложения, обеспеченные финансированием".

Ранее об интересе участвовать в строительстве и финансировании ВСМ Москва-Казань заявили немецкие и китайские компании.

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