Сложности Genser вызваны отказом ВТБ и банка "Союз" в допфинансировании

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Автодилер Genser попал в сложное финансовое положение из-за отказа в получении допфинансирования от ВТБ и банка "Союз" после реструктуризации кредитного портфеля в конце прошлого года, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров компании с кредиторами.

"Одна реструктуризация (кредитного портфеля) была завершена. Но сразу после завершения Genser пришел к банкам за новыми деньгами и они готовы были предоставить финансирование. Но ВТБ и "Союз" заблокировали это финансирование', - сказал источник.

В конце ноября прошлого года Сбербанк SBER объявил об успешной реструктуризации кредитного портфеля Genser, а в конце ноября - начале марта этого года ряд банков-кредиторов Genser, в числе которых ВТБ, МКБ и "Российский капитал", заявили о намерениях обанкротить автодилера, чья долговая нагрузка, по разным оценкам СМИ, составляет около 12 миллиардов рублей.

Активами мультибрендового дилерского холдинга уже заинтересовались конкуренты. Так, представитель "Авилона" сообщил об интересе к отдельным дилерским центрам Genser, не уточнив, к каким именно. Кроме того, "Рольф" и Сбербанк, который владеет долей в Genser, обсуждают пути спасения компании, сообщил источник агентства, близкий к сторонам переговоров.

Между тем, автодилер уже лишился ряда контрактов с брендами, среди которых Datsun, Audi, и Volvo. С марта компания закрыла отдел продаж новых автомобилей в Москве, машины 2018 года не закупались, сообщили агентству сотрудники трех дилерских центров Genser в Московском регионе. Некоторые шоу-румы салонов уже пусты, где-то остались автомобили 2017 года выпуска, но ни один из опрошенных сотрудников компании не смог сказать что-либо о перспективах появления новых машин. Закупают новые машины лишь региональные салоны Genser, которые являются отдельными юрлицами.