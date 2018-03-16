Glencore будет продавать Китаю треть добываемого кобальта‍

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель кобальта, компания Glencore заключила соглашение с китайской компанией GEM о поставках 52,8 тысячи тонн данного металла в течение трех лет, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что данный объем металла - примерно треть ожидаемой добычи компании Glencore за указанный трехлетний период.

агентство уточняет, что принятое решение связано со значительным спросом на кобальт, который, в частности, используется в литий-ионных аккумуляторах. Резкий спрос на этот металл вызван прогнозируемым экспертами бумом на рынке электромобилей, где кобальт необходим при производстве машин.