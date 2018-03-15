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Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в 2017 г снизилась на 41%


Компании / Индустрия / Металлургия

 

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. АК "Алроса" по итогам 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 41% по сравнению с 2016 годом - до 78,616 миллиарда рублей, следует из материалов крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

Выручка от продаж за 2017 год снизилась на 14% в годовом выражении и составила 269,7 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала на 24,6%, до 140,26 миллиарда рублей.

"Алроса" ALRS— крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года компания увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат. РФ принадлежит 33,02% акций "Алросы".

 

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