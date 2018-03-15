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Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в 2017 г выросла на 22%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в 2017 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 21,9% и составила 1,406 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA увеличился на 68,5%, до 2,12 миллиарда долларов, его рентабельность возросла до 34% с 29,5% годом ранее. В том числе EBITDA горнорудного сегмента увеличилась на 80,1%, до 1,742 миллиарда долларов, что связано в основном с повышением цен на железорудную продукцию компании, а также увеличением в портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью вследствие запуска третьего комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ).

EBITDA металлургического сегмента выросла на 34,9%, до 406 миллионов долларов. "Снижение вклада металлургического сегмента в консолидированный показатель EBITDA в основном является результатом более высокого темпа роста цен на сырье и материалы по сравнению с готовой металлургической продукцией", - пояснили в компании.

Выручка выросла на 46,2%, до 6,231 миллиарда долларов в основном благодаря росту мировых цен на железную руду на 23,6% и на сталь на 32,6%, изменению сортамента производимой продукции и росту объемов поставок ГБЖ, а также укреплению рубля на 13%, которое привело к росту долларового эквивалента выручки.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2017 году снизил производство железной руды на 1% по сравнению с предыдущим годом - до 40,296 миллиона тонн.

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