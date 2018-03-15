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Lufthansa нарастила чистую прибыль в 2017 г на 33%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкой Lufthansa, по итогам 2017 года составила 2,364 миллиарда евро, увеличившись на 33,1% по сравнению с показателем за 2016 год, следует из отчетности компании.

Прибыль на одну акцию компании составила 5,03 евро против 3,81 евро годом ранее. Выручка авиакомпании по итогам отчетного периода достигла 35,579 миллиарда евро, что на 12,4% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Чистая прибыль по итогам четвертого квартала составила 511 миллионов евро по сравнению с убытком в 75 миллионов евро за аналогичный период предыдущего года. Показатель выручки поднялся на 13,2% по сравнению с прошлым годом, до 8,818 миллиарда евро, а прибыль на акцию за квартал составила 1,09 евро против убытка в 0,16 евро годом ранее.

"Мы достигли лучших результатов за всю историю нашей компании. 2017 год был очень хорошим для наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров. В прошлом году нам вновь удалось снизить затраты... Мы сокращаем издержки таким образом, чтобы это не затронуло потребителей, и в то же время мы инвестируем в качество наших продуктов и услуг", - приводятся в сообщении к отчетности слова гендиректора авиакомпании Карстена Шпора (Carsten Spohr).

Инвестиции компании выросли почти втрое - до 3 миллиардов евро в 2017 году, из них 900 миллионов евро связаны с инвестициями в Air Berlin. Компания ожидает, что годовой рост расходов на топливо на 700 миллионов евро может быть в значительной степени скомпенсирован улучшенной операционной эффективностью. Lufthansa прогнозирует значительный рост выручки в 2018 году, тогда как скорректированный показатель EBIT будет, напротив, несколько ниже.

Lufthansa Group - один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 31 декабря 2017 года, насчитывал 129,4 тысячи человек.

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