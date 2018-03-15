FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Автоваз" сделает новую Lada 4x4 похожей на старую


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Новое поколение автомобилей Lada 4x4 сделают похожей на классическую "Ниву", заявил директор по дизайну крупнейшего российского концерна "Автоваз" Стив Маттин.

"Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - цитирует Маттина агентство RNS.

Он отметил, что новая машина не будет похожа на Renault Duster, как сообщалось ранее: новая "Нива" не будет создана на основе модернизированной платформы французского кроссовера.

"Lada останется Lada. Очень активно работаем над этой моделью. Это машина икона для АвтоВАЗа и такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня. Конечно, модель придется однажды поменять. Lada 4x4 в настоящее время более 40 лет. Постоянно обновлять ее невозможно", - заключил дизайнер.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ