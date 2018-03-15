"Автоваз" сделает новую Lada 4x4 похожей на старую

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Новое поколение автомобилей Lada 4x4 сделают похожей на классическую "Ниву", заявил директор по дизайну крупнейшего российского концерна "Автоваз" Стив Маттин.

"Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - цитирует Маттина агентство RNS.

Он отметил, что новая машина не будет похожа на Renault Duster, как сообщалось ранее: новая "Нива" не будет создана на основе модернизированной платформы французского кроссовера.

"Lada останется Lada. Очень активно работаем над этой моделью. Это машина икона для АвтоВАЗа и такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня. Конечно, модель придется однажды поменять. Lada 4x4 в настоящее время более 40 лет. Постоянно обновлять ее невозможно", - заключил дизайнер.