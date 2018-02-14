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НМТП подал в арбитраж Москвы иск к Росморречфлоту и капитану порта Новороссийск


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление стивидорной компании "Новороссийский морской торговый порт" NMTP к Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитану морского порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 13 марта, к производству оно не принято, предмет и основания заявленных требований в материалах суда пока не уточняются. Дело распределено судье Екатерине Аксеновой, которая специализируется на рассмотрении споров, возникающих из административных правоотношений.

Разбирательство может быть связано с февральским инцидентом в порту Новороссийска с танкером "Пенелопа". Советник президента "Транснефти" Игорь Демин тогда сообщил РИА Новости, что действия капитана морского порта Новороссийск (служит в структуре ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря") привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: была задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами.

По словам Демина, капитан порта ставил себе задачей обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг" - дочернее предприятие "Роснефти" ROSN с долей участия 47,5%), а обработка любых других судов была поставлена капитаном под условие загрузки этого танкера. Танкер "Пенелопа" находился в порту с 31 января.

Минтранс и Росморречфлот рассмотрели обращение "Транснефти" и сообщили, что проблема, возникшая в начале февраля, связана с временным выводом ПАО "НМТП" двух причалов из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции находятся в свободном обращении.

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