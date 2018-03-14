"Ростех" напрямую стал владельцем 97,48% акций "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" напрямую стала владельцем 97,48% акций НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), следует из материалов УВЗ.

При этом в собственности РФ находятся 2,52% акций УВЗ.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.