ЕК: Поставки стали и алюминия из ЕС в США не несут угрозы безопасности

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Экспорт стали и алюминия из Евросоюза в США не несет угрозы безопасности этой страны, считают в Еврокомиссии.

"Мы считаем, что наш экспорт не несет никакой угрозы безопасности США", - сказал вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслируется службами ЕС.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".